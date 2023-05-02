وقال مراسلنا إن صفارات الإنذار انطلقت في سديروت جنوبي إسرائيل، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا سقط على موقع بناء في سديروت، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وذكر أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة جاء بعد قصف المدفعية الإسرائيلية لموقع رصد عسكري في الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "صفارات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل".

وأوضح الجيش في بيان، إنه "بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة وإطلاق دبابات الجيش النار، أمر الجيش الإسرائيلي السكان في المناطق المحيطة بالقطاع بالبقاء قرب الملاجئ".

كما أكد مصدر أمني في غزة أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقل باتجاه نقطة أمن تابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، في حين قالت "فرانس برس" إن صواريخ عدة أطلقت إثر ذلك من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.