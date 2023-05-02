وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن الجيش شن غارات على "عدد من المناطق السكنية في الخرطوم"، وإنها "أسقطت طائرة من طراز (ميغ)".

والإعلان يعد الأول من نوعه، منذ بدء الصراع في السودان يوم 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم يتسن لـ"سكاي نيوز عربية" التحقق من صحة بيان قوات الدعم السريع، التي لم تقدم صورا للواقعة.

والثلاثاء، تواصلت المعارك العنيفة في السودان رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني "كارثي".

وتخشى الأمم المتحدة فرار "أكثر من 800 ألف شخص" إلى الدول المجاورة للسودان مثل مصر وتشاد وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى.

والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن المعارك الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل خلفت أكثر من 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ.

وحذرت المنظمة من أن برامجها المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان لم تؤمن حتى الآن سوى 14 بالمئة من التمويلات اللازمة لعملياتها لهذا العام وبالتالي فهي ما زالت بحاجة لـ1.5 مليار دولار لتلبية هذه الاحتياجات التي تفاقمت منذ اندلاع القتال.