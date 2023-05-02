وصل العديد من السودانيين والأجانب المنهكين إلى بورتسودان، الميناء البحري الرئيسي في البلاد، وانضموا إلى الآلاف الذين انتظروا أياما ليتم إجلاؤهم من الدولة المنكوبة بالفوضى، ونقل آخرون في حافلات وشاحنات مزدحمة بحثا عن ملاذ في مصر.

وقال عبد الله الفاتح، أحد سكان الخرطوم: "باتت أجزاء كبيرة من العاصمة فارغة. جميع (سكان) شارعنا فروا من الحرب".

وحول القتال، الذي دخل أسبوعه الثالث، مدينتي الخرطوم وأم درمان المجاورة إلى ساحة معركة، وقال السكان إن الاشتباكات العنيفة التي تدور رحاها في أحياء سكنية حولتها إلى "مناطق أشباح".

تمكنت عائلة الفاتح من الخروج من الخرطوم، الأحد، بعد أن أمضت الأسبوعين الماضيين محاصرة في منزلها في حي كافوري بالخرطوم، وهو نقطة اشتعال رئيسية منذ اندلاع القتال في 15 أبريل.

وأشار إلى أنهم وصلوا إلى بورتسودان، مساء الإثنين، بعد رحلة مرهقة استغرقت 20 ساعة. وهناك، وجدوا الآلاف، بينهم الكثير من النساء والأطفال، يخيمون خارج منطقة الميناء، مشيرا إلى أن الكثيرين يقيمون هناك منذ أكثر من أسبوع، دون طعام أو خدمات أخرى.

وتحولت بورتسودان إلى مركز للحكومات الأجنبية لإجلاء مواطنيها جوا وبحرا.

ماذا يحدث عند نقاط العبور المزدحمة مع مصر؟

عند نقاط العبور المزدحمة مع مصر، انتظرت آلاف العائلات لأيام داخل حافلات أو سعت للحصول على مأوى مؤقت في مدينة وادي حلفا الحدودية للانتهاء من أوراقها للسماح لها بدخول مصر.

يوسف عبد الرحمن طالب جامعي سوداني عبر إلى مصر مع عائلته عبر معبر قسطل (أشكيت) في وقت متأخر من الإثنين.

قال إنهم أمضوا ليلتهم في نزل في مدينة أسوان جنوب مصر، ويخططون لركوب قطار متجه إلى القاهرة في وقت لاحق من الثلاثاء.

توجهت عائلة عبد الرحمن إلى معبر أرقين اولا نهاية الأسبوع. كان المعبر مكتظا، فقرروا الانتقال إلى معبر قسطل (أشكيت) بعد أن سمعوا أن العبور منه سيكون أسهل، على حد قوله.

قال عبر الهاتف: "الوضع فوضوي (في أرقين) لقد تقطعت السبل بالنساء والأطفال والمرضى في الصحراء بلا طعام ولا ماء".

تحدث عبد الرحمن عن دمار ونهب واسعين، لا سيما في الأحياء الراقية بالعاصمة.

قال إن أحد الجيران قال لهم عبر الهاتف إن مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع اقتحموا منزلهم في حي العامرات بالخرطوم، الجمعة، بعد يوم من فرارهم من العاصمة.

لجأ الكثير من السودانيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للشكوى من اقتحام منازلهم ونهبها على يد رجال مسلحين.

قال: "نحن محظوظون لأننا لم نكن في المنزل وقت الاقتحام. كان من الممكن أن ينتهي بنا المطاف إلى جثث".

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