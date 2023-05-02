وتابع الصحاف قائلا: "مستمرون بتوثيق مناشدات من تبقى من جاليتنا في السودان وأحصينا حتى الآن 75 مناشدة جديدة لطلب الإجلاء".

ويبلغ بذلك عدد العراقيين الذين أجلوا من السودان 272 شخصا، فيما يتوقع أن يكون هناك العشرات وربما المئات أيضا من العراقيين، ممن لا زالوا ينتظرون الخروج بشكل آمن.

عمليات متواصلة

وكانت عملية الإجلاء الأكبر قد تمت، الخميس الماضي، عبر طائرتين عراقيين أقلتا 218 مواطنا عراقيا و16 مواطنا سوريا للعاصمة بغداد من مدينة بورتسودان.

وعلى مدى الأيام الماضية تستمر عمليات الإجلاء للعراقيين، حيث وصل عدد منهم للعاصمة الإماراتية أبوظبي ولمدينة جدة السعودية، وفق بيانات الخارجية العراقية.

مشكلة الجوازات

يقول الطالب العراقي السابق في السودان محمد جاسم، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية: