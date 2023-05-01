وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن لانغلي وجه تحذيره لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من "مغبة القيام بأي أعمال عدائية تجاه المواكب السيارة للرعايا الأميركيين، الذين يخرجون عن طريق البر من الأراضي السودانية".

وقال مسؤول البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية"، إن لانغلي قال للقائدين إنهما "سيواجهان نتائج وخيمة فيما لو تعرضت قواتهما لقوافل الرعايا الأميركيين"، من دون إعطاء أي تفاصيل إضافية.

والسبت أصدر البنتاغون بيانا، أوضح فيه أن القوات الأميركية وافقت على طلب وزارة الخارجية الأميركية بشأن جهود إجلاء المواطنين الأميركيين من السودان، من خلال دعم طرق الإجلاء الجوية والبرية، عبر إطلاق مسيّرات مراقبة استخباراتية.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تسعى دول العالم لإجلاء رعاياها من السودان الذي يشهد صراعا ضاريا بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في 15 أبريل الماضي.