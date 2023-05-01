وكتبت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، على تويتر تقول: "يستأنف برنامج الأغذية العالمي برامجنا بسرعة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجها الكثيرون بشدة في الوقت الحالي".

وقال برنامج الأغذية العالمي في 16 أبريل إنه أوقف مؤقتا جميع أنشطته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في اليوم السابق.

وحذر برنامج الغذاء العالمي من خطر مجاعة تطال ملايين السودانيين، إذا استمر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.