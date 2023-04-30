وأجلت عدة دول رعاياها جوا، بينما توجه آخرون إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من العاصمة الخرطوم.

وفيما يلي جهود بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، إن المملكة أجلت5197 شخصا ينتمون إلى 100 جنسية من السودان. ويشمل الرقم 184 مواطنا سعوديا.

مصر

أجلت القاهرة 6399 مصريا في المجمل، منهم 1072 يوم الجمعة.وقالت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس، إن نحو 16 ألف شخص عبرواالحدود من السودان إلى مصر بينهم 14 ألف سوداني.

الإمارات

وصلت إلى دولة الإمارات، طائرة الإجلاء الثانية من السودان، والتي تقل 136 راكبا من دولة الإمارات ودبلوماسيين ورعايا من 9 دول.

ويوم السبت، وصل إلى أبوظبي نحو 128 شخصا بعد إجلائهم من السودان، منهم بريطانيون وأمريكيون.

الولايات المتحدة

أجلت القوات الأميركية الدبلوماسيين الأميركيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب في 22 أبريل.

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن السفينة يو.إس.إن.إس برونزويك، وهي سفينة نقل سريع، توجد في بورتسودان بصفة مؤقتة. وأضاف أحدهما أنه من المرجح أن يتم إجلاء مئات المواطنين على متن هذه السفينة.

بريطانيا

قالت بريطانيا إنها أجلت 1888 شخصا معظمهم من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم على متن 21 رحلة جوية منذ، يوم الثلاثاء.

ألمانيا

قالت ألمانيا إنها أنهت عملية الإجلاء منالسودان، وأضافت أن أكثر من 700 شخص غادروا البلاد جوا منهم نحو 200 مواطن ألماني.

فرنسا

قالت الحكومة الفرنسية إنها أجلت 936 شخصا من السودان من بينهم مواطنون من بريطانيا والولايات المتحدة وكنداوإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد إلى جانب فرنسا.

إيطاليا

أجلت طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي 83 إيطاليا و13آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي.

هولندا

قال وزير الخارجية فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء نحو 100 هولنديمن السودان منذ 23 أبريل. وغادر نصف العدد إلى الأردن علىمتن أربع رحلات إجلاء هولندية نقلت أيضا نحو 70 شخصا من 14 دولةأخرى. وتسعى أمستردام إلى إجلاء نحو 150 هولنديا في المجمل، وعززتالجهود الدولية بطائرتين عسكريتين متاحتين أيضا للجنسيات الأخرى.

سويسرا

أغلقت سويسرا بالفعل سفارتها وأجلت جميع موظفيها السويسريين وعائلاتهم.

الأراضي الفلسطينية

قال السفير أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني يوم الأحد إنه جرى إجلاء أكثر من 600 فلسطيني من السودان، مضيفا أن عمليات الإجلاء لا تزال مستمرة.

روسيا

لم تعلن روسيا بعد عن أي إجلاء لأعضاء سفارتها أو رعاياها منالخرطوم. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الروس في السودان على اتصال وثيق بموسكو.

اليابان

أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا يرغبون في المغادرة.

إندونيسيا

ذكرت وزارة الخارجية أن مجموعة أخرى تضم 363 مواطنا إندونيسيا عادت إلى البلاد، يوم الأحد، بعد إجلائها من السودان على متن رحلة ثانية تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية (غارودا إندونيسيا).

الصين

قالت الصين إن معظم مواطنيها تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الدول المجاورة. ونشرت وزارة الدفاع سفنا تابعة للبحرية يوم الأربعاء لإجلاء المواطنين. وقالت وزارة الخارجية إنه تم نقل نحو 800 شخص عن طريق البحروسافر أكثر من 300 برا إلى الدول المجاورة للسودان من يوم الثلاثاءإلى الخميس.

الهند

قال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في. موراليدهاران إنأكثر من 1200 هندي تم إجلاؤهم من السودان وصلوا إلى مدينة جدةالسعودية حتى يوم الخميس، وستتم إعادتهم قريبا إلى الوطن.

كندا

قال مسؤولون كبار بالحكومة إن كندا نفذت أول عملية إجلاءلمواطنيها من السودان، يوم الخميس، ونقلت جوا أكثر من 100 شخص منهم كنديون وأبناء جنسيات أخرى في رحلتين جويتين.

تشاد

قالت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الجمعة، إن تشاد نفذت أولرحلتين جويتين للإجلاء من السودان وكان على متنهما أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات الأطفال.

أوكرانيا

قالت كييف إنها أنقذت 87 من مواطنيها، معظمهم من الطيارين وفنيي الطائرات وعائلاتهم، ضمن 138 مدنيا في المجمل، من بينهم مواطنون من جورجيا وبيرو.

كينيا

قالت وزارة الخارجية الكينية، يوم الخميس ،إن الحكومة أجلت 342 شخصا وصلوا إلى مدينة جدة السعودية من بورتسودان.

إيران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، إن 65 مواطنا إيرانيا غادروا بورتسودان إلى إيران عبر مدينة جدة.