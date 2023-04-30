وصلت إلى مدينة بورتسودان أول شحنة مساعدات إنسانية من الصليب الأحمر جوا، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع المعارك في السودان.

وأفاد بيان الصليب الأحمر بأن الشحنة التي أرسلت من عمّان تزن 8 أطنان، وتتضمن معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان، مضيفا أنه سيرسل طائرة ثانية تحمل معدات طبية إضافية.

وأضاف الصليب الأحمر في البيان أنه "سيرسل طائرة ثانية تحمل إمدادات طبية إضافية وموظفين في مجال الطوارئ"، وفقا لفرانس برس.

وأشار البيان إلى مشاركة متطوعين من الهلال الأحمر السوداني في تقديم الرعاية الطبية لضحايا الاشتباكات.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا في اللجنة الدولية باتريك يوسف في المؤتمر الصحفي "تمكنا من الطيران إلى بورتسودان من عمان كطاقم طبي مع مستلزمات التعامل مع جرحى الحرب تكفي لاستقرار 1500 جريح".

وأضاف "نأمل الآن في ايصالها في أقرب وقت ممكن إلى بعض أكثر المستشفيات تكدسا في الخرطوم".

وتابع يوسف أنه "بحسب منظمة الصحة العالمية، تعمل نسبة 16% فقط من المستشفيات، والوضع مروع للغاية بسبب نقص الأفراد ونقص الاحتياطيات الطبية.. الهلال الأحمر السوداني يحاول الوصول إلى الجثث في الشوارع".

مفوضية شؤون اللاجئين

قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين لسكاي نيوز عربية:

أكثر من 50 ألف لاجئ سوداني عبروا الحدود حتى الآن.

أكثر من 33 ألف سوداني نزحوا من الخرطوم.

طالبت بضغط دولي لضمان وصول المساعدات للاجئين السودانيين.

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات

من ناحية ثانية، كشفت نقابة أطباء السودان عن حصيلة الضحايا والجرحى منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد.

ووفقا لنقابة أطباء السودان، فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 425 حالة وفاة، وأكثر من 2000 إصابة بين المدنيين.

وأكدت النقابة وجود العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، وذلك لعدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.