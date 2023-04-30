توالت خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية النجاحات التي أحرزها العراق في مواجهة فلول تنظيم داعش الإرهابي، عبر استمرار الضربات الاستباقية والعمليات والحملات العسكرية الواسعة، في العديد من المحافظات بشمال البلاد وغربها وشرقها ضد أوكار التنظيم، والمترافقة مع عمليات استخبارية وأمنية دقيقة ضد عناصر التنظيم وقياداته .