وفيما تناقلت وسائل إعلام محلية الحادثة، لم ترد على الفور أي تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنك.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

وشهدت الأيام الماضيه عمليات سرقه ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانيه، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيره السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق آخرها بنك الخرطوم فرع سوبا.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشان حوادث السرقة والنهب للمقرات العامة والخاصة، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين الطرفين منذ 15 أبريل بالإضافة لمواقع هامة مثل المستشفيات والمطارات.