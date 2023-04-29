قال الجيش السوداني، السبت، إن قواته تواصل ما هو مخطط لها وتؤدي مهامها بثبات وثقة، مؤكدا عدم تنازل القوات المسلحة عن هدف المحافظة على كيان الدولة السودانية و"تخليص البلاد من حالة الاستهبال السياسي وخداع الناس بالشعارات الكذوب".