وأجلت عدة دول رعاياها جوا، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا، ليتم إجلاؤهم عبر البحر.

وفيما يلي وضع جهود بعض الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

مصر

أجلت القاهرة 6399 مصريا في المجمل، منهم 1072 تم إجلاؤهم أمس الجمعة.

قالت وزارة الخارجية المصرية إن نحو 16 ألف شخص عبروا الحدود من السودان إلى مصر بينهم 14 ألف سوداني.

ألمانيا

نقلت مهمة إجلاء ألمانية 500 شخص في المجمل من أكثر من 30 دولة إلى مناطق آمنة حتى صباح الثلاثاء الماضي.

من بينهم مواطنون من بلجيكا وبريطانيا وهولندا والأردن والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مواطنيها الألمان.

قالت برلين إن رحلاتها الجوية تنتهي يوم الثلاثاء.

فرنسا

قالت الحكومة الفرنسية يوم الخميس إنها أجلت 936 شخصا من السودان.‭‭ ‬‬

ذكرت وزارة الخارجية أن من تم إجلاؤهم ليسوا فرنسيين فقط بل هناك أيضا مواطنون من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد.

شكر الأمين العام للأمم المتحدة فرنسا على "مساعدتها الجوهرية" في نقل 400 من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم إلى خارج السودان.

نقلت البحرية الفرنسية 350 شخصا من بورتسودان إلى جدة في السعودية مساء الثلاثاء، فيما نُقل أكثر من 70 على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الفرنسية من الفاشر في السودان إلى نجامينا في تشاد يوم الخميس.

إيطاليا

أجلت طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي 83 إيطاليا و13 آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي.

قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن بعض الإيطاليين العاملين في المنظمات غير الحكومية وحملات التبشير قرروا البقاء في السودان بينما نُقل 19 آخرون إلى مصر قبل ذلك بيومين.

بريطانيا

قالت بريطانيا إنها بدأت عملية إجلاء "واسعة النطاق" لمواطنيها يوم الثلاثاء، وأعطت الأولوية للعائلات التي لديها أطفال وكبار سن ومرضى.

أفادت بأنها أجلت 897 شخصا من السودان على 8 رحلات جوية بريطانية حتى الساعة 1500 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، وأنه سيكون هناك المزيد من الرحلات.

تقدر الحكومة أن هناك نحو 4 آلاف بريطاني في السودان.

أجلت بريطانيا دبلوماسييها وعائلاتهم يوم السبت الماضي.

قالت قبرص إنها فعّلت آلية إنقاذ إنسانية بطلب من لندن للسماح لدول ثالثة باستخدامها لاستقبال وإعادة المواطنين الأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان. وتستضيف قبرص قاعدتين عسكريتين بريطانيتين كبيرتين.

هولندا

قال وزير الخارجية فوبكه هوكسترا إنه تم إجلاء نحو 100 هولندي من السودان منذ يوم الأحد.

غادر نصف العدد إلى الأردن على 4 رحلات إجلاء هولندية نقلت أيضا حوالي 70 شخصا من 14 دولة أخرى.

تسعى أمستردام إلى إجلاء نحو 150 هولنديا في المجمل. وعززت الجهود الدولية بطائرتين عسكريتين، متاحتين أيضا للجنسيات الأخرى.

الولايات المتحدة

أجلت القوات الأميركية دبلوماسيين أميركيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب يوم السبت الماضي.

قالت واشنطن يوم الاثنين إن بضع عشرات من الأميركيين يسافرون برا في قافلة تقودها الأمم المتحدة إلى بورتسودان.

أضافت أن عشرات آخرين عبّروا عن رغبتهم في المغادرة.

قالت إنها تنشر عتادا بحريا للمساعدة في عمليات الإجلاء إذا لزم الأمر.

روسيا

لم تعلن روسيا بعد عن أي إجلاء لأعضاء سفارتها أو رعاياها من الخرطوم.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الروس في السودان على اتصال وثيق بموسكو.

أضاف "التعاون والمشاورات يجريان على مدار الساعة، وهناك احتمالات مختلفة قيد البحث. في الوقت الحالي، لم يُتخذ أي قرار".

اليابان

أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إجلاء جميع اليابانيين الذين كانوا يرغبون في المغادرة.

وذكر أن 45 غادروا مساء الاثنين على متن طائرة عسكرية يابانية.

غادر 8 آخرون بمساعدة فرنسا وجماعات أخرى.

سويسرا

أغلقت سويسرا بالفعل سفارتها وأجلت جميع موظفيها السويسريين وعائلاتهم.

الصين

قالت الصين إن معظم مواطنيها تم إجلاؤهم بأمان في مجموعات إلى الدول المجاورة.

نشرت وزارة الدفاع سفنا تابعة للبحرية يوم الأربعاء لإجلاء المواطنين.

قالت وزارة الخارجية إنه تم نقل نحو 800 شخص عن طريق البحر وسافر أكثر من 300 برا إلى الدول المجاورة للسودان من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.

ذكرت الوزارة أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بين الرعايا الصينيين حتى الآن.

أصدرت القنصلية العامة الصينية في مدينة جدة بالسعودية بيانا يوم الأربعاء تنصح مواطنيها الذين يعتزمون مغادرة السودان إلى السعودية بالدخول عبر ميناء جدة الإسلامي.

الهند

قال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في. موراليدهاران إن أكثر من 1200 هندي تم إجلاؤهم من السودان وصلوا إلى مدينة جدة السعودية حتى يوم الخميس، وستتم إعادتهم قريبا إلى الوطن.

كندا

قال مسؤولون كبار بالحكومة إن كندا نفذت أول عملية إجلاء لمواطنيها من السودان يوم الخميس.

نقلت جوا أكثر من 100 شخص منهم كنديون وجنسيات أخرى في رحلتين جويتين من السودان الذي تمزقه الحرب.

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند يوم الأربعاء أن بلادها ستنشر نحو 200 جندي لتنسيق عمليات الإجلاء من السودان.

كان قد تم بالفعل إجلاء نحو 180 كنديا بمساعدة دول أخرى.

قالت الحكومة إن هناك نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

أوكرانيا

قالت كييف إنها أنقذت 87 من مواطنيها، معظمهم من الطيارين وفنيي الطائرات وعائلاتهم، ضمن 138 مدنيا في المجمل، من بينهم مواطنون من جورجيا وبيرو.

كينيا

قالت وزارة الخارجية الكينية يوم الخميس إن الحكومة أجلت 342 شخصا وصلوا إلى مدينة جدة السعودية من بورتسودان.

جنوب أفريقيا