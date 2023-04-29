ففي منطقة الخرطوم، هزت تفجيرات وإطلاق نار كثيف وتفجيرات الأحياء السكنية. وتصاعدت أعمدة الدخان فوق بحري.

وقالت محاسن العوض (65 عاما) وهي من سكان بحري "نسمع أصوات الطائرات والانفجارات. لا نعرف متى سينتهي هذا الجحيم".

وأضافت "نحن في حالة خوف دائم على أنفسنا وأطفالنا".

ويوجه الجيش السوداني ضربات جوية بطائرات مقاتلة أو مُسيرة لقوات الدعم السريع المنتشرة في أحياء بالعاصمة حيث يعاني كثيرون من السكان من صعوبة الحصول على الغذاء والوقود والمياه والكهرباء.

واتهمت قوات الدعم السريع في بيان الجيش بانتهاك اتفاق هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية من خلال شن ضربات جوية على قواعدها في أم درمان، المدينة المقابلة للخرطوم على الضفة الأخرى من النيل، وجبل الأولياء.

وألقى الجيش بالمسؤولية على قوات الدعم السريع في انتهاك اتفاق الهدنة.

ومن المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار حتى منتصف ليل الأحد.

السودان.. بين مطرقة الجيش وسندان الدعم السريع



وعلى الرغم من الدعوات العالمية لإجراء محادثات، قال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه من غير المقبول الجلوس مع رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الذي وصفه بأنه "زعيم التمرد".

وقال دقلو، المعروف باسم حمديتي إن قوات الدعم السريع لن تجري محادثات حتى انتهاء القتال. وقال إن القوات المسلحة تقصف مقاتليه بلا هوادة، وألقى على البرهان بمسؤولية العنف.

وقال دقلو "أوقفوا القتال. بعد ذلك يمكننا إجراء مفاوضات".

قتلى دارفور

قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رافينا شامداساني إن 96 شخصا على الأقل قتلوا في دارفور منذ يوم الاثنين في أعمال عنف قبلية أشعلها الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضافت أن الإفراج عن سجناء أو فرارهم من ثمانية سجون على الأقل، من بينهم خمسة في الخرطوم واثنان في دارفور، فاقم حالة الفوضى.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية إن مستشفى كبيرا تدعمه في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور تعرض للنهب خلال اليومين الماضيين.

وقالت الأمم المتحدة إن مكاتبها في الخرطوم والجنينة ونيالا تعرضت أيضا للنهب. وكتب مارتن جريفيث منسق المساعدات بالأمم المتحدة على تويتر "هذا غير مقبول ومحظور بموجب القانون الإنساني الدولي. الهجمات على المرافق الإنسانية يجب أن تتوقف".

ولم تتمكن وكالات الإغاثة إلى حد كبير من توزيع المواد الغذائية على المحتاجين في ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة والتي كان يعتمد ثلث سكانها، البالغ عددهم 46 مليون نسمة، بالفعل على المساعدات الإنسانية.

لاجئون مع استمرار رحلات الإجلاء