وذكرت مصادر أنه لا توجد إحصائيات دقيقة للضحايا السوريين لكن آخرها يشير إلى مقتل خمسة عشر شخصا دون وجود إصابات.

وتحدث بعض الرعايا السوريين عن مشاكل في الحصول على موافقات السفر، واشتكى آخرون من التمييز ضدهم بسبب جنسيتهم ولا يوجد من يدافع عن مصالحهم.

وأعلن القائم بأعمال السفارة السورية في السودان، بشر الشعار، أن السفارة بادرت إلى التنسيق مع جاليتها وتم تسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالعودة إلى سوريا وفرزهم وفق آلية معينة للتنسيق مع السفارات المعنية من أجل إجراءات النقل.

وأوضح الشعار أن الجالية السورية في السودان تبلغ نحو ثلاثين ألف شخص.

في المقابل انتقد آخرون تعامل السفارة السورية لعدم تقديم العون المطلوب لهم.

ودفعت المعارك المتواصلة الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثاتها الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.