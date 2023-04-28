وقالت وزارة الخارجية إن القوات المسلحة نفذت 9 طلعات جوية الخميس، في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان، ليصل بذلك عدد إجمالي الطلعات الجوية إلى 23 طلعة جوية منذ بدء الأزمة.

وأضافت الخارجية أن "القوات المسلحة وفرت مواد غذائية وإسعافية لما يزيد عن ألف مواطن، من المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية".

وتسارع الدول في إجلاء رعاياها من السودان، منذ بدء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أسبوعين.