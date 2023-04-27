وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن الطائرة قادمة من مدينة بورتسودان السودانية، وعلى متنها 67 شخصا تم إجلاؤهم من السودان.

والطائرة ضمن الجسر الجوي الذي سيره الأردن، لإجلاء رعاياه من السودان بسبب أعمال العنف الدائر هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية إن طائرة الإجلاء التي وصلت عمّان هي السابعة ضمن الجسر الجوي، مؤكدا نية المملكة استكمال الجسر حتى إجلاء جميع رعايا الأردن من السودان.

ودفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، الدول الأجنبية إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا، بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.