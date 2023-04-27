وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق من الأربعاء، إنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من السودان بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري، وتسببت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مقتل المئات وإصابة أكثر من 4 آلاف وتدمير المستشفيات والحد من توزيع الطعام، في بلد يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم 46 مليونا على المساعدات الغذائية.

واندلعت اشتباكات بين الفصيلين المتناحرين على مشارف الخرطوم، الأربعاء، مما يقوض هدنة في الصراع المستمر منذ 11 يوما.

تصريحات وزيرة الدفاع الكندية، الأربعاء:

• أرسلنا طائرتين قرب السودان لإجلاء الكنديين من البلد.

• سيحدث الإجلاء بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.

• هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها المساحة في المطار، والأخرى ضمان تمكن الكنديين من الوصول إليه بطريقة آمنة.

والأحد قالت كندا إنها أوقفت مؤقتا عملياتها في السودان، وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد.

وأشارت أوتاوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها ستطبق إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة، لدعم السودانيين المقيمين حاليا على أراضيها بصفة مؤقتة وقد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم بسبب الوضع الآخذ في التدهور سريعا في السودان.