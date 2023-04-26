وأعلنت مصر إعادة تمركز بعثتها في الخرطوم، حتى تتمكن من العمل بشكل أفضل في إجلاء ما تبقى من أبناء الجالية المصرية بالسودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إنه "على ضوء تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية في العاصمة السودانية... تم في 26 أبريل الجاري نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم، في إطار إعادة تمركزها بموقع آخر في السودان".

وأوضح أن هذا تم "حتى تتمكن البعثة من ممارسة أعمالها، ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان، وفقا لما تقتضيه الظروف".

وأكد أبو زيد أن "أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين، بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن، مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة لأرض الوطن".

وتابع: "تستمر بعثتانا القنصلية في بورتسودان ووادي حلفا في المساعدة في عمليات إجلاء المصريين بالسودان".

من جانبها، أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، أنه حتى مساء الثلاثاء، تمت إعادة 1539 مصريا من السودان، على متن طائرات عسكرية وبرا عن طريق الحافلات.

وأضافت: "نحرص على المستقبل العلمي لطلاب السودان، وندرس كل السيناريوهات والبدائل والأولوية الآن لإعادة الجميع سالمين".

واستطردت وزيرة الهجرة المصرية: "جرت مناشدة الجالية المصرية الموجودة بعيدا عن العاصمة السودانية، بسرعة التوجه إلى نقاط التجمع والإجلاء التي أعلنت عنها وزارة الخارجية ويعاد نشرها يوميا على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وهي مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ومكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادي حلفا بولاية الشمالية".

وأكدت أن "الدولة المصرية لا تترك أبناءها في أي موقع به مخاطر وتحديات جراء حروب أو صراعات أو طوارئ أو ظروف إنسانية متردية".