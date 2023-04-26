وتكتظ المنتجعات والمواقع السياحية والجبلية كما مراكز المدن والبلدات بالزوار القادمين من كافة المحافظات العراقية، حيث تمتاز مناطق الإقليم عامة بأجوائها العليلة وبطبيعتها الجبلية الخضراء في هذا الفصل.

ويقصد الزوار المعالم والمواقع السياحية والترفيهية والتراثية في المدن الكبرى وخاصة الأسواق الشعبية والحدائق العامة والمجمعات التجارية الكبرى ومدن الألعاب، فيما يقصد آخرون المنتجعات والمنتزهات والمصايف الجبلية والتي تتميز بشلالاتها وينابيعها وغطاءها النباتي الكثيف.

تنشيط السياحة الداخلية

ويرى خبراء أن هذا التوافد المنتظم من قبل العراقيين من بقية المحافظات على إقليم كردستان خلال مواسم فصلي الربيع والصيف وفي مناسبات الأعياد ورأس السنة، يقدم نموذجا متقدما في مجال الارتقاء بالسياحة الداخلية، ويكشف أن العراق يملك مقومات تطوير صناعة سياحية تجذب السياح من الخارج أيضا، وعلى وجه الخصوص من الدول العربية .

بداية مبشرة



هذا ووفق هيئة السياحة في إقليم كردستان العراق، فإن عدد الزوار والسياح له، قد فاق خلال الربع الأول من السنة الحالية مليوني سائح.

وهو رقم يعكس وفق مراقبين ارتفاعا لافتا في عدد زوار الإقليم، ويفتح الآفاق أمامه لتوسيع الاستثمار في قطاع السياحة، وتوظيف ما يتمتع به من مقومات ومقدرات في هذا الإطار.

الخروج من الركود

يقول محمد أبيش والذي يدير مطعما في مدينة السليمانية، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية:

- ليس في الربيع فقط لكن في مختلف الفصول والعطل والمناسبات الدينية والوطنية، يتوافد الزوار والسياح من مختلف مناطق العراق على الإقليم، نظرا لما يتمتع به من مرافق سياحية وخدمية متطورة قياسا ببقية المناطق داخل البلاد، وما يتميز به من مناخ معتدل وما يقدمه من خيارات ترفيهية متنوعة.

- لكن في لا شك أنه في مثل هذه الأيام مع فصل الربيع، يكون توافد الزوار من محافظات مثل بغداد ونينوى والبصرة وغيرها، أكبر بطبيعة الحال، كما هو ملاحظ هذا العام وهو ما نلمسه من خلال زبائننا.

- وهو ما يحرك عجلة الاقتصاد هنا، وينشط مختلف القطاعات ولا سيما قطاع الفنادق والمطاعم والمولات والمرافق السياحية، وهو أمر مهم جدا في ظل ركود الأسواق وتذبذب سعر صرف الدولار.

بديل محلي

بدلا من تحمل نفقات السفر الباهظة لخارج البلاد، يجد العراقيون بديلا محليا مناسبا وواعدا، حيث إن العادات والتقاليد وحتى ثقافة الطعام والشراب مشابهة هنا في كردستان لما هو سائد في بقية مناطق العراق، وهذا ما يفسر تفضيل العراقيين بصورة عامة للإقليم كوجهة سياحية أولى.

فيما يقول المواطن علاء وهو يزور الإقليم لأول مرة، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

- كنت متشوقا جدا لزيارة كردستان العراق لما كنت أسمعه عن طبيعتها الخلابة وناسها الطيبين من أقارب وأصدقاء يزورونها باستمرار خلال الأعياد وعطل الربيع والصيف، ولهذا قررت زيارتها خلال عطلة عيد الفطر فيها.

- فحتى بعض محدودي الدخل يمكنهم زيارة الإقليم بغرض الترويح عن النفس وقضاء إجازة ممتعة، حيث إن هناك شركات ووكالات سياحية في بغداد وغيرها من مدن عراقية، توفر رحلات منتظمة لمختلف محافظات الإقليم بأسعار مناسبة جدا تكاد تكون في متناول الجميع، حيث يمكنك قضاء بضعة أيام من خلال الاشتراك في إحدى المجموعات السياحية بمبالغ تتراوح وسطيا ما بين 70 ألف (نحو 50 دولار) إلى 100 ألف دينار عراقي ( نحو 70 دولار ).

وكانت هيئة السياحة بحكومة إقليم كردستان، قد أعلنت مطلع العام الجاري، أن أكثر من 6 ملايين سائح قد زاروا الإقليم خلال عام 2022، معظمهم من محافظات الوسط والجنوب العراقيين.