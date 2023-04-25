وأضافت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الوزراء ورؤساء المخابرات ناقشوا في الاجتماع تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وجدد وزراء دفاع روسيا وتركيا وإيران روسيا رغبتهم في الحفاظ على وحدة سوريا وتكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

ووصفت الدفاع التركية الاجتماع الرباعي بالبناء.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع التركي "هدفنا هو حلّ المشاكل من خلال المفاوضات وإحلال السلام في المنطقة في أقرب وقت ممكن".