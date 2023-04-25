تباينت المعلومات الرسمية الصادرة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول حجم سيطرة كل منهما على مناطق العاصمة السودانية الثلاث وهي الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مع دخول الاقتتال بينهما يومه الحادي عشر، مخلفا مئات القتلى وآلاف الجرحى.