وقالت وزارة الخارجية في بيان على فيسبوك إنه "اتصالا بما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم، اكد السفير المصري في الخرطوم هاني صلاح، علي ان جميع اعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك اعضاء مكتب الدفاع."

وأضاف البيان أن السفير المصري أكد استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية فى القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلن الجيش السوداني، مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم، باستهداف سيارة من قبل قوات الدعم السريع، أثناء مرور السيارة في الشارع العام.