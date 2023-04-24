وقالت تقارير محلية إن الطائرة متوجهة صوب مدينة دبي الإماراتية وقادمة من مدينة كاتماندو، عاصمة نيبال.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا نيرانا على متن الطائرة، فيما أظهر موقع "فلايت رادار" أن الرحلة ما تزال متواصلة.

وأوضح الموقع المعني برصد حركة الطيران أن أكثر من 90 ألف شخص يتابعون تطورات الرحلة رقم "FZ576"، مبرزا أن الفيديوهات المنشورة على المواقع الاجتماعية تظهر أن هناك "مشكلة محتملة" في محرك الطائرة.

وكشفت سلطة الطيران المدني في نيبال، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أن الرحلة تمضي بشكل طبيعي حاليا وتواصل مسارها نحو وجهتها دبي كما كان مخططا.

وانطلقت الرحلة في حدود الساعة الثامنة مساء ومن المتوقع وصولها في حدود الـ11 مساء.