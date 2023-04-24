وأضافت الشرطة أن سائق السيارة، الذي وصفته بأنه مشتبه به "تم تحييده على الفور".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها تعالج ثلاثة أشخاص أصيبوا، من بينهم رجل يبلغ من العمر 50 عاما فاقد للوعي وحالته خطيرة.

وعرضت محطات تلفزيونية محلية لقطات أظهرت وجودا مكثفا للشرطة في مكان الحادث بالقرب من سوق مزدحمة في القدس.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر بأنه "اعتداء إرهابي".

وأضاف: "هذا يذكرنا مرة أخرى بأن إسرائيل دومًا ما تواجه الخطر ولن تتردد في صده".