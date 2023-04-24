ماذا حدث في سجون السودان؟

شهدت عدة سجون في السودان عمليات فرار لآلاف السجناء.

من بين هذه السجون، سجن كوبر وسجن الهدى وسجن سوبا.

من بين الفارين عدد كبير من المحكومين بالإعدام.

يقال إن قوة مسلحة اقتحمت هذه السجون وحررت النزلاء عنوة تحت تهديد السلاح.

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات حول مسؤولية ما حصل.

أظهرت فيديوهات منشورة على المواقع الاجتماعية تجول عدد من السجناء في الشارع العام بعد فرارهم من السجون.

قال خبراء إنه يجب الحذر من هؤلاء السجناء، على اعتبار أن أغلبهم كانوا من العناصر الجنائية والمحكومين بالإعدام، مما يعني أنهم يشكلون خطرا على حياة الناس.

بحسب الإحصاءات، فقد وجد 7 آلاف سجين أنفسهم خارج الزنزانات.

شهادات بعد فرار عدد كبير من السجناء

قال مصعب الشريف، سجين بسجن كوبر، حول ما حدث:

بعد 8 أيام من الاشتباكات، الأوضاع كانت صعبة في السجن، كان السجناء يموتون من العطش والجوع.

جاء عندنا أشخاص وأخبروننا أنهم سيخرجوننا، وذلك ما حصل في حدود الساعة الواحدة صباحا.

فتحوا لنا كل البوابات وأمرونا بالمغادرة.. كل السجناء غادروا، وهناك أشخاص ماتوا.

لن أهرب وتواصلت مع المحامي لمتابعة الإجراءات بعد أن تهدأ الأوضاع.

من جهته، شرح محمد أدم أرباب أحداث سجن الهدى في أم درمان: