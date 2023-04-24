تمكن آلاف السجناء، خلال نهاية الأسبوع الماضي، من الفرار من عدة سجون سودانية، فيما تدور مخاوف كبيرة وتحذيرات من "سيناريو مرعب" ينتظر البلاد.
ماذا حدث في سجون السودان؟
- شهدت عدة سجون في السودان عمليات فرار لآلاف السجناء.
- من بين هذه السجون، سجن كوبر وسجن الهدى وسجن سوبا.
- من بين الفارين عدد كبير من المحكومين بالإعدام.
- يقال إن قوة مسلحة اقتحمت هذه السجون وحررت النزلاء عنوة تحت تهديد السلاح.
- تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات حول مسؤولية ما حصل.
- أظهرت فيديوهات منشورة على المواقع الاجتماعية تجول عدد من السجناء في الشارع العام بعد فرارهم من السجون.
- قال خبراء إنه يجب الحذر من هؤلاء السجناء، على اعتبار أن أغلبهم كانوا من العناصر الجنائية والمحكومين بالإعدام، مما يعني أنهم يشكلون خطرا على حياة الناس.
- بحسب الإحصاءات، فقد وجد 7 آلاف سجين أنفسهم خارج الزنزانات.
شهادات بعد فرار عدد كبير من السجناء
قال مصعب الشريف، سجين بسجن كوبر، حول ما حدث:
- بعد 8 أيام من الاشتباكات، الأوضاع كانت صعبة في السجن، كان السجناء يموتون من العطش والجوع.
- جاء عندنا أشخاص وأخبروننا أنهم سيخرجوننا، وذلك ما حصل في حدود الساعة الواحدة صباحا.
- فتحوا لنا كل البوابات وأمرونا بالمغادرة.. كل السجناء غادروا، وهناك أشخاص ماتوا.
- لن أهرب وتواصلت مع المحامي لمتابعة الإجراءات بعد أن تهدأ الأوضاع.
من جهته، شرح محمد أدم أرباب أحداث سجن الهدى في أم درمان:
- المسجونون أُجبروا على الخروج.
- كل السجناء غادروا سجن الهدى.
- مستعد للعودة إلى السجن، متى ما توفرت الظروف الأمنية المناسبة.