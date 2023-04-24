وأورد الهلال الأحمر المصري على صفحته بفيسبوك: "المقر لتقديم الخدمات الانسانية والاغاثية والطبيه في معبر أرقين وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين حال الوصول إلى المعبر و تقديم الخدمات الأساسية، ومساعدتهم علي استكمال رحلاتهم حتي الوصول لمنازلهم سالمين".

وتقدم الفرق المصرية على المعبر الحدودي خدمات الإغاثة والطوارئ، والتي تشمل خدمات الدعم النفسي والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية للعابرين من المعبر.

ولليوم العاشر على التوالي، يشهد السودان مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى.

عملية الإجلاء المصرية