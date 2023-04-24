ولم يصدر تعليق فوري من اسرائيل، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس,

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن القصف الإسرائيلي استهدفت "تلة قرص النفل" في محافظة القنيطرة، ولم يذكر التقرير وقوع إصابات.

ونشرت صحيفة الوطن، الموالية للحكومة، مقطعا مصورا للهجوم يظهر انفجارا قالت إنه لأحد الأهداف التي أصيبت عن بعد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن القصف استهدف ميليشيات مرتبطة بحركة حزب الله اللبنانية في القنيطرة، وأن إسرائيل قصفت أهدافا في نفس المنطقة الثلاثاء الماضي.

يشار إلى أن إسرائيل نفذت في السنوات الأخيرة مئات الضربات على أهداف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، لكنها نادرا ما تعترف بها.

وفي وقت سابق من العام كثفت إسرائيل ضرباتها في سوريا، بلغت ذروتها في 8 أبريل، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أهدافا في سوريا بعد إطلاق 6 صواريخ من جنوب سوريا باتجاه الجولان.