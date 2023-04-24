وأوضحت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل، في بيان حول وضع الأطفال في السودان، أن الأزمة في السودان، أدت إلى خسائر فادحة في حق الأطفال هناك، وإذا لم يتوقف العنف، فإن هذه الخسائر ستزداد.

وأضافت أن 9 أطفال على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 50 طفلا بجروح مع استمرار أعمال العنف في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان.

وقالت كاثرين راسل: "إن العديد من العائلات عالقة في مرمى النيران، مع وصول متقطع أو معدوم للكهرباء، ويعيشون في خوف من القتال واحتمال نفاد الطعام والمياه والأدوية.

وفي هذا الإطار، قالت الصحفية السودانية فاطمة غزالي، في حديث مع "سكاي نيوز عربية":