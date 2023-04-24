تسبب تفجر الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في تقطع السبل بآلاف الأجانب، ومن بينهم دبلوماسيون ورعايا دول وموظفو إغاثة، مما دفع بالعديد من الدول إلى القيام بعمليات إجلاء لمواطنيها على نحو عاجل.