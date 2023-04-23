وتجري العديد من جهود الإجلاء عبر بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، على بعد نحو 650 كيلومترا شمال شرقي الخرطوم.

وفيما يلي الدول التي تقوم بعمليات إجلاء من السودان:

الولايات المتحدة

أجلت قوات خاصة أميركية جميع الموظفين الحكوميين الأميركيين وعائلاتهم، إلى جانب عدد قليل من الدبلوماسيين من بلدان أخرى، من السفارة، السبت.

الإجلاء تم باستخدام طائرات هليكوبتر أقلعت من قاعدة في جيبوتي وتزودت بالوقود في إثيوبيا. ولم تتعرض تلك الطائرات لأي إطلاق نار أثناء الإجلاء .

السفارة علّقت عملياتها في السودان بسبب المخاطر الأمنية، لكن موظفيها المحليين بقوا لمواصلة تقديم الخدمات .

واشنطن لا تعتزم تنسيق إجلاء مزيد من المواطنين الأميركيين من السودان، لكنها تدرس خيارات لمساعدتهم على المغادرة .

فرنسا

وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت، الأحد، أنها تقوم بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين .

طرفا الصراع في السودان تبادلا الاتهامات بمهاجمة موكب فرنسي.

الجيش السوداني قال إن قوات الدعم السريع أطلقت النار على الموكب، مما أسفر عن إصابة مواطن فرنسي .

قوات الدعم السريع بدورها، قالت إنها تعرضت لهجوم من طائرة أثناء الإجلاء، مما أدى لإصابة فرنسي، مضيفة أنها أعادت الموكب لنقطة انطلاقه .

وزارة الخارجية الفرنسية لم تعلق على ما تردد بشأن الهجوم أو الإصابة .

بريطانيا

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال، الأحد، إن القوات المسلحة البريطانية نفذت عملية "إجلاء معقدة وسريعة" لجميع الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من السودان .

"الحكومة البريطانية ستواصل السعي بكل الوسائل لوقف إراقة الدماء في السودان، وضمان سلامة البريطانيين المتبقين هناك"، وفق سوناك .

إيطاليا

إيطاليا قالت إنها ستجلي مواطنيها من السودان، مساء الأحد، مع مواطنين من سويسرا والفاتيكان وبلدان أوروبية أخرى .

وزارة الخارجية الإيطالية قالت إنه سيجري إجلاء نحو 140 إيطاليا من السودان، فضلا عن نحو 60 من بلدان أخرى .

روسيا

السفير الروسي لدى الخرطوم، قال لوسائل إعلام روسية إن 140 من أصل 300 مواطن روسي في السودان أعلنوا أنهم يريدون الرحيل، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

السفير أضاف أنه تم وضع خطط للإجلاء، "لكن لا يزال من المستحيل تنفيذها لأنها تشمل اجتياز جبهات قتال".

نحو 15 شخصا، من بينهم امرأة وطفل، عالقون في كنيسة أرثوذكسية روسية على مقربة من قتال عنيف يدور في الخرطوم، وفق السفير .

مصر

حثت مصر مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال، استعدادا لإجلائهم، وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع .

مصر أكدت ضرورة "تنفيذ عملية محكمة وآمنة ومنظمة" لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم 10 آلاف في السودان .

أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل .

السعودية

أجلت السعودية، السبت، 91 سعوديا ونحو 66 شخصا من دول أخرى من بورتسودان، على متن سفينة حربية إلى جدة عبر البحر الأحمر .

الكويت

قالت الكويت إن جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى ديارهم وصلوا إلى جدة .

الأردن

الأردن قال إنه أرسل 4 طائرات عسكرية لإجلاء نحو 260 مواطنا.، موضحا أن الإجلاء يتم من بورتسودان .

دول أخرى