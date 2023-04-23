وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد ذكر السبت، "نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم، أصيب بطلق ناري.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد دعت المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم، للتوجه إلى "أقرب نقطة لهم" تمهيدا لإجلائهم.

وتستمر عمليات إجلاء رعايا وبعثات عدد من الدول من السودان، في ظل الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 420 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 3700 بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية، إلا أنه يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.