يمكن أن يوصف السبت من الحرب الدائرة في السودان، بيوم "الإجلاء"، إذ بدأت المعلومات تتكشف منذ الصباح الباكر، عن إجلاء عدد من السفراء العرب من الخرطوم، ووصولهم مدينة بورتسودان وعلى راسهم البعثة السعودية التي ضمت 91 مواطنا، التي كان الجيش السعودي في انتظارها على شاطئ ميناء يورتسودان.