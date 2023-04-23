وحددت نقاط التجمع في البيان على النحو التالي:

مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر.

مكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية.

ودعت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، بما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الاجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.