وأظهر مقطع مصور، انتشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، حميدتي بالصوت والصورة لأول مرة متجولاً على متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو.

وفي وقت سابق، أكد حميدتي أنه متواجد داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في رد على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أعلن عدم علمه بمكان دقلو ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوار عن الأنظار.

كما شدد البرهان بدوره على أنه متواجد في مقر القيادة العامة للجيش، وأنه لن يغادر إلا جثة هامدة.

يذكر أن تلك الاشتباكات التي انطلقت في 15 أبريل الجاري، أدت إلى مقتل ما يقارب 450 مدنياً حتى الآن، وإصابة نحو 2000 شخص، وسط خروج تام لأغلب المستشفيات في الخرطوم عن الخدمة، وانقطاع للكهرباء وشح في مياه الشرب والمواد الغذائية.