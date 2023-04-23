وقالت النقابة في بيان ليل السبت: "نناشد المجتمع الدولي والإقليمي المساعدة العاجلة لوقف هذا الصراع الدموي، ونحث الدول على الامتناع عن أي عمل يغذي الصراع ويزيد من اشتعاله وانتشاره في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: "من شبه المؤكد أن إجلاء الرعايا الأجانب، حيث بدأت الجهود بالفعل، سيؤدي إلى زيادة الخطر على المواطنين العزل، حيث أظهرت التجارب أن أطراف الصراع من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حريصون على حياة الرعايا الأجانب فقط دون أي اعتبار لحياة المدنيين السودانيين المسالمين".

واعتبرت النقابة أن "إجلاء الرعايا الأجانب مؤشر على فشل المطالب بوقف إطلاق النار بين الطرفين".

والسبت بدأ بعض الرعايا الأجانب مغادرة السودان من ميناء على البحر الأحمر، في الوقت الذي هزت فيه ضربات جوية الخرطوم مجددا بعد أسبوع من بدء صراع أدى إلى مقتل مئات المدنيين في أنحاء البلاد.

ودعت "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيغاد والمجتمع الدولي للضغط على قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع لوقف هذا الصراع الدموي بشكل عاجل، وتجنيب البلاد شر الانزلاق إلى الهاوية من الانهيار الكامل".

كما حثت المجتمع الدولي "للضغط من أجل تنفيذ المعايير الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم لهم، ومنع المزيد من إراقة الدماء وانزلاق الصراع إلى حرب أهلية، وذلك من خلال العمل على وقف شامل لإطلاق النار واعتماد الحوار بوصفه طريقة لحل النزاعات".

وختمت النقابة بيانها: "نناشد المجتمع الدولي الضغط على الطرفين لفتح معابر آمنة لنقل المساعدات والمصابين والجثث، وكذلك الالتزام بعدم الهجوم على المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف ومراقبة وقف إطلاق النار الخامس الذي بدأ الجمعة وتم انتهاكه عدل مثل السابقين و للتحقيق في من يخالفها".