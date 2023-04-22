مع دخول الأزمة السودانية أسبوعها الثاني، واحتدام الصراع الداخلي في البلاد، وإغلاق المطارات، برزت جيبوتي خلال الأيام الماضية كقوة استراتيجية جديدة أمام عدد كبير من الدول لنقل رعاياها خارج السودان المشتعل.