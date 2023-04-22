تستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثامن على التوالي، على الرغم من الهدنة المعلنة، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا، الذين قدرتهم منظمة الصحة العالمية بنحو 413، في حين تتحدث مصادر أخرى عن أكثر من 700 قتيل ونحو 5 آلاف جريح في أوساط المدنيين.