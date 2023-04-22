أعلن الجيش السوداني، السبت، أن قائده عبد الفتاح البرهان "وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد"، وذلك إثر الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.