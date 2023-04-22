وقالت قيادة قوات الدعم السريع على صفحتها على فيسبوك: "تنفي قوات الدعم السريع المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء".

وأضافت: "تشير قوات الدعم السريع إلى أن الانقلابيين وأعوانهم من الفلول نشطوا في حملة أكاذيب وشائعات مضللة للتغطية على هزائمهم في أرض المعركة وهو نهج مكشوف ظلت تمارسه المجموعة الانقلابية وأبواقها بعد كل خطوة فاشلة عبر نسج الأكاذيب لإلهاء الشعب ومن ثم الانتقال إلى مخطط جديد".

وتابعت: "قوات الدعم السريع سبق وأن نبهت في بيان أمس الأول من عمليات توزيع لزي القوات على عناصر من الفلول لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة في الدعم السريع".

ورغم إعلان الدعم السريع والجيش هدنة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر، ما يزال القتال مستمرا في عدد من المناطق السودانية، في الوقت الذي تدعو فيه قوى دولية إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية.