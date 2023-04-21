أكد المتحدث باسم وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الجمعة أن القوات تعمل على "احتمالات عودة المواطنين الألمان والأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية من السودان".