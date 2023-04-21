في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية، قال الناطق باسم الجيش السوداني "تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي لمرحلة التنظيف التدريجي لبؤر قوات الدعم السريع حول العاصمة الخرطوم".

أضاف نبيل عبد الله إن قوات الجيش صدمت محاولات السيطرة على القيادة العامة والقصر الرئاسي".

فيما يختص بالموقف العسكري على الأرض، قال النطاق باسم الجيش السوداني إن "الموقف مستقر ونمشط مناطق سيطرة الدعم السريع".

اتهم المسؤول بالجيش السوداني قوات الدعم بالسريع بعدم الالتزام بأي هدنة واستمرت باستهداف الجيش.

لفت نبيل إلى أن الهدنة يجب أن تضمن منع أي تحرك أو نشاط عسكري وإيقاف القنص.

هدنة معلنة من الدعم السريع

يأتي هذا فيما أعلنت قوات الدعم السريع هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة. وأوضح بيان لقوات الدعم أن الخطوة جاءت بناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.

إشارت قوات الدعم السريع إلى أن الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

أكدت التزامها خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار، محذرة من أي تجاوزات بهذا الشأن.

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بشن هجوم وصفته بالكاسح على مناطق سكنية، مشيرة إلى أن الجيش استخدم في هجومه الطائرات والمدافع الثقيلة.

الوضع الميداني يوم العيد

تحول صباح العيد إلى مأساة حقيقية، حيث أجبر القصف العنيف السكان على الالتزام بمنازلهم، في حين كان يسمع صراخ الأطفال بشكل واضح في بعض الأحياء.

شملت الاشتباكات أحياء الخرطوم شرق والعمارات والصحافة وجبرة وجنوب الحزام، إضافة إلى مناطق واسعة في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.

ألغت عدد من المساجد صلاة العيد وسط تزايد كبير في الضحايا المدنيين الذين قدرت مصادر مستقلة أعدادهم بأكثر من 300 قتيل ونحو 4 آلاف مصاب منذ بدء الاشتباكات.

كانت الاشتباكات قد تجددت في الساعات الأولى من صباح الخميس في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، ومناطق مختلفة بالعاصمة السودانية، إضافة لمنطقتي كافوري وصالحة في أم درمان.

أفادت مصادرنا بوقوع قصف مدفعي عنيف، صباح الجمعة، في أحياء الامتداد والصحافة والعشرة بمدينة الخرطوم.

حسم جوي