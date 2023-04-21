نشرت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" المسؤولة عن الانتشار العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، شريط فيديو يظهر مواجهة جوية مع طائرات حربية روسية في سماء سوريا في حادثتين منفصلتين.