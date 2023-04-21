وفي مقطع غريب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت مجموعة من العمال يصبون هياكل خرسانية بالقرب من أحد المقرات العسكرية، رغم أعمدة الدخان المتصاعدة من حولهم في ظل الاشتباكات التي تعيشها البلاد منذ أيام.

ويعكس المشهد إصرار العمال على الاستمرار بمهامهم غير آبهين بما يحدث حولهم.

ومنذ السبت يدور قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات حول عملية الدمج، وهي الخلافات التي أدت إلى تأجيل التوقيع على اتفاق نقل السلطة إلى المدنيين والذي كان مقرر له أول أبريل.

وتتزايد المخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وسط تباين كبير في البيانات؛ ففي حين تقدر نقابة أطباء السودان عددهم بنحو 198، تشير تقارير إلى وجود أكثر من 300 جثة داخل الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، ولم تتمكن فرق السعاف من الوصول إليها بسبب شدة القتال.