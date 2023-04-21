تجددت في الساعات الأخيرة من ليل الخميس الاشتباكات والضربات الجوية العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم مع فشل جهود دبلوماسية وشعبية مكثفة لوقف الاقتتال الذي دخل يومه السابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ورصد موقع سكاي نيوز عربية عددا من الطلعات الجوية التي تركزت بشكل أساسي حول شارعي المطار والستين وفي محيط المطار الدولي الذي أشارت تقارير لدمار هائل في بنياته الأساسية.
وحسب شهود عيان لسكاي نيوز عربية فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة وفي جبرة جنوبا ومنطقة كافوري.
كما وردت تقارير باشتباكات عنيفة بين الطرفين المتناحرين بمنطقة صالحة في أم درمان.
لا صلاة عيد في الخرطوم
- وجاء تجدد القتال على الرغم من حالة التفاؤل التي سادت خلال الساعات الأخيرة بعد الحديث عن جهود اقتربت من التوصل لهدنة لمدة ثلاثة أيام.
- وأعلن عدد من المساجد عن إلغاء صلاة العيد وسط تزايد كبير في الضحايا المدنيين الذين قدرت مصادر مستقلة أعدادهم بأكثر من 300 قتيل ونحو 4 آلاف مصاب منذ بدء الاشتباكات يوم السبت.
- وعزا محللون استمرار القتال إلى محاولة كل طرف زيادة رقعة سيطرته في ظل تضارب كبير في البيانات؛ لكن المشهد العام يشير إلى سيطرة كبيرة نسبيا لقوات الدعم السريع في المناطق الحيوية في وسط الخرطوم وفي عدد من مناطق مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان؛ بينما يتركز وجود قوات الجيش في منطقة جنوب الخرطوم.