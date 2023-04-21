ورصد موقع سكاي نيوز عربية عددا من الطلعات الجوية التي تركزت بشكل أساسي حول شارعي المطار والستين وفي محيط المطار الدولي الذي أشارت تقارير لدمار هائل في بنياته الأساسية.

وحسب شهود عيان لسكاي نيوز عربية فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة وفي جبرة جنوبا ومنطقة كافوري.

كما وردت تقارير باشتباكات عنيفة بين الطرفين المتناحرين بمنطقة صالحة في أم درمان.

لا صلاة عيد في الخرطوم