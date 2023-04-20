وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن ترى أن وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء، صمد إلى حد كبير على الرغم من تجدد إطلاق النار الكثيف يوم الخميس.

الأمم المتحدة تطالب بهدنة عيد الفطر

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ"، بمناسبة عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون الجمعة.

قال غوتيريش للصحافيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى، "أولوية عاجلة، أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالفرار والحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".