وذكر الموقع أن نائبة وزيرة الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، أخبرت مُشرعين أميركيين بشكل سري يوم الأربعاء أن القوات ستنتقل إلى جيبوتي، لمنح إدارة بايدن القدرة على بدء عملية الإجلاء.

وأشارت شيرمان إلى أن هذه العملية ستشمل موظفي السفارة الأميركية فقط ولن تكون عملية شاملة لإجلاء المواطنين الأميركيين في السودان.

وأكد متحدث باسم البنتاغون أنه سيتم نشر قوات أميركية لهذا الخصوص لكنه لم يؤكد توجهها إلى جيبوتي.

من جهته، ذكر صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "لا قرار بإجلاء موظفي السفارة في الخرطوم، لكن وضعنا خطط طوارئ في حال دعت الحاجة".

وأضاف: "جو بايدن أمر البنتاغون بتحضير خطط طوارئ لإجلاء طاقم السفارة والمواطنين في أي وقت".

تفاصيل عملية الإجلاء