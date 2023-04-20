وقالت المفوضية في بيان، يوم الخميس، إنّ "غالبية الوافدين هم من النساء والأطفال.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان "تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومة التشادية وشركائها لتقييم احتياجاتهم وإعداد استجابة مشتركة".

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