واتهم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد في بيان بعض الجهات - لم يسمها، التي تسعى من أجل تحقيق أهدافها السياسية الوضيعة "بنشر الادعاءات الكاذبة".

وجاء في البيان الإثيوبي: