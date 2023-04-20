جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الهولندي، فوبكه هويكسترا، لتناول مستجدات الوضع في السودان.

واستعرض شكري خلال الاتصال الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني من خلال تطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار.

وأعرب الوزير الهولندي عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب الموجودين هناك.