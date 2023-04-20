تدفقت الأخبار بشكل كبير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اندلاع الاشتباكات في السودان، منذ 5 أيام، وبسبب ضبابية المشهد وصعوبة التغطية الصحفية نتيجة خطورة الأوضاع الأمنية، وجدت الأخبار المزيفة أرضا خصبة.